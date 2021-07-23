Капы от бруксизма зубов купить в Москве — стоматологическая клиника «Диамант»

Описание услуги

Чтобы исправить прикус и придать красоту улыбке, специалисты рекомендуют брекеты, пластинки, каппы и другие ортодонтические аппараты и конструкции.

Каппы также назначают при бруксизме, который провоцирует скрежет и скрип зубов. Чтобы узнать, какие капы подойдут, и как избавиться от бруксизма, необходимо обратиться к стоматологу, который проведет обследование и подробную консультацию.

Что такое бруксизм?

Бруксизм – это срежет зубов, который возникает из-за сокращения жевательных мышц. Дефект наблюдается, как у взрослых, так и у детей, это связано с неправильным прикусом. В результате такой патологии могут «стираться» зубы, в результате чего они крошатся, и нарушается красота и привлекательность улыбки.

Поэтому при наличии скрежета зубов необходимо сразу же обратиться к специалистам, которые помогут определить точно, с чем это связано, и какой метод лечения будет наиболее подходящим и безопасным.

Причины и лечения

Такой дефект возникает по разным причинам, это зависит от особенностей строений зубной структуры. Специалисты выяснили, что обычно скрежет зубов беспокоит по таким причинам:

Неправильный прикус зубов или их деформация в результате физической травмы, из-за чего они могут крошиться, и в результате появляются неприятный скрип, доставляющий дискомфорт.

Частые нервные срывы и стрессовые ситуации, в результате чего зубы начинают скрипеть из-за сокращения мышц (особенно встречается у бизнесменов или у людей, которые имеют проблемы на работе).

Неправильное лечение, которое привело к деформации прикуса, в результате чего зубы начали скрипеть или крошиться.

Особенно скрежет зубов проявляется во сне, поэтому специалисты рекомендуют срочно же заняться лечением, так как зубная структура может «стираться».

Основной способ лечения заключается в установке капп, которые способствуют ослаблению спазмов жевательных мышц и предотвращению стирания зубной эмали. Каппы изготавливаются из разных материалов, поэтому они подходят, как взрослым, так и детям. Они практически не доставляют дискомфорт и не натирают мягкие ткани, благодаря чему удается сохранить здоровье ротовой полости и красоту улыбки

Способы лечения стоматолог подбирает каждому пациенту индивидуально, поэтому стоит пройти обследование, в ходе которого станет ясно, как избавиться от проблемы быстро и безопасно.

Какие бывают капы?

Капы имеют разные размеры и изготавливаются из различных материалов, поэтому подобрать подходящие не составит трудности. Обычно капы бывают таких видов:

Одночелюстные Такой вид капп считают популярным и часто используемым, так как они являются удобными и не доставляют дискомфорт. Также они не затрудняют дыхание, так как обычно их надевают на одну челюсть, благодаря чему есть возможность избавиться от бруксизма и сохранить целостность зубов. Двухчелсютные или двойные каппы Двойные каппы являются более мощными и защищают структуру зубов лучше, чем одночелютные. Они практически не натирают мягкие ткани и не доставляют неудобства, особенно новичкам, которые используют их впервые. Они помогают не только выровнять окклюзионную кривую, но и избавиться от надоедливого скрежета.

Обратите внимание, что если зубы разрушаются и стираются на обеих челюстях, то больше подойдут двойные каппы, которые служат надежной защитой от бруксизма и других дефектов. Однако точные рекомендации по использованию капп от бруксизма сможет дать только врач стоматолог.

Преимущества и недостатки

Перед тем, как применять каппы, необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками данных конструкций. Каппы имеют такие преимущества:

Они практически не заметны на зубах и имеют разные размеры и форму, благодаря чему они отлично подходят к структуре зубов и помогают сохранить красоту улыбки.

Их можно снимать в любое время при употреблении пищи или проведении гигиены полости рта.

Материалы, из которых изготавливаются каппы, являются удобными и безопасными, что снижает риск аллергических реакций и другие неприятных ощущений

Их можно носить в любом возрасте, как детям, так и взрослым в случае отсутствия противопоказаний;

Наконец, каппы помогают избавиться от бруксизма и выровнять структуру зубов, которая может нарушаться по разным причинам (неровный прикус или инфекционные заболевания).

Несмотря на свою эффективность и качество, каппы имеют такие недостатки: