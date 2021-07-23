Капы от бруксизма зубов купить в Москве — стоматологическая клиника «Диамант»

Чтобы исправить прикус и придать красоту улыбке, специалисты рекомендуют брекеты, пластинки, каппы и другие ортодонтические аппараты и конструкции.
Каппы также назначают при бруксизме, который провоцирует скрежет и скрип зубов. Чтобы узнать, какие капы подойдут, и как избавиться от бруксизма, необходимо обратиться к стоматологу, который проведет обследование и подробную консультацию.
Бруксизм – это срежет зубов, который возникает из-за сокращения жевательных мышц. Дефект наблюдается, как у взрослых, так и у детей, это связано с неправильным прикусом. В результате такой патологии могут «стираться» зубы, в результате чего они крошатся, и нарушается красота и привлекательность улыбки.
Поэтому при наличии скрежета зубов необходимо сразу же обратиться к специалистам, которые помогут определить точно, с чем это связано, и какой метод лечения будет наиболее подходящим и безопасным.
Такой дефект возникает по разным причинам, это зависит от особенностей строений зубной структуры. Специалисты выяснили, что обычно скрежет зубов беспокоит по таким причинам:
Особенно скрежет зубов проявляется во сне, поэтому специалисты рекомендуют срочно же заняться лечением, так как зубная структура может «стираться».
Основной способ лечения заключается в установке капп, которые способствуют ослаблению спазмов жевательных мышц и предотвращению стирания зубной эмали. Каппы изготавливаются из разных материалов, поэтому они подходят, как взрослым, так и детям. Они практически не доставляют дискомфорт и не натирают мягкие ткани, благодаря чему удается сохранить здоровье ротовой полости и красоту улыбки
Способы лечения стоматолог подбирает каждому пациенту индивидуально, поэтому стоит пройти обследование, в ходе которого станет ясно, как избавиться от проблемы быстро и безопасно.
Капы имеют разные размеры и изготавливаются из различных материалов, поэтому подобрать подходящие не составит трудности. Обычно капы бывают таких видов:
|Одночелюстные
|Такой вид капп считают популярным и часто используемым, так как они являются удобными и не доставляют дискомфорт. Также они не затрудняют дыхание, так как обычно их надевают на одну челюсть, благодаря чему есть возможность избавиться от бруксизма и сохранить целостность зубов.
|Двухчелсютные или двойные каппы
|Двойные каппы являются более мощными и защищают структуру зубов лучше, чем одночелютные. Они практически не натирают мягкие ткани и не доставляют неудобства, особенно новичкам, которые используют их впервые. Они помогают не только выровнять окклюзионную кривую, но и избавиться от надоедливого скрежета.
Обратите внимание, что если зубы разрушаются и стираются на обеих челюстях, то больше подойдут двойные каппы, которые служат надежной защитой от бруксизма и других дефектов. Однако точные рекомендации по использованию капп от бруксизма сможет дать только врач стоматолог.
Перед тем, как применять каппы, необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками данных конструкций. Каппы имеют такие преимущества:
Несмотря на свою эффективность и качество, каппы имеют такие недостатки:
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